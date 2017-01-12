F.Bahçe maçının bilet fiyatları belirlendi
Kayserispor Kulübü, 2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında Kayseri Kadir Has Stadında 29 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
Batı Tribün: 80 TL
Doğu Tribün: 60 TL
Kuzey Kale Arkası: 10 TL
Güney Kale Arkası: 120
Misafir Tribün: 150 TL
Başkan Erol Bedir, diğer maçlarla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Fenerbahçe lig maçı ve Beşiktaş kupa maçı dahil olmak üzere, sezon sonuna kadar oynayacağımız bütün iç saha maçları için toplam; Batı Tribün: 80 TL, Açık tribün: 80 TL, Kale Arkası: 20 TL passolig kartlara yüklendiği taktirde taraftarlarımız maçlarını izleyebileceklerdir. Takımımızın içinde bulunduğu arzu etmediğimiz durumdan kurtulması, şehrimizde son günlerde esen olumlu havanın devam etmesi için değerli hemşehrilerimizin bu davetimize olumlu cevap vereceklerine ve bütün maçlarımızda Kayseri Kadir Has Stadı'nı dolduracaklarına inanıyorum."
Bilet alana atkı hediye
Bedir passolig kartı olmayan taraftarlar için de "Kart temini ve bilet doldurma işlemi için ulaşımı biraz zor olan stadımız yerine, şehrin merkezinde (Meydan-Almer market yanı) kart satışı ve bilet doldurma merkezi oluşturulmuştur. 30 Ocak tarihine kadar hizmet verecek olan bu merkezde, iç saha maçlarının tamamı için yükleme yaptıran taraftarlarımıza, takımımızın 1 adet atkısı da hediye edilecektir ve yine iç saha maçlarının olduğu gün passolig kartlarını gösteren hemşehrilerimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız'ın talimatıyla raylı sistem ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edeceklerdir."
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
- ''Ayrılmayı düşünmüyorum''
Toplam 1
Yorum
1 GS taraftarı 7 milyon çok iyi para ama gitmek istemiyorsa bu iş te zorla olmaz ki. Sonra verim de alamazsın.
- Bruma’ya çılgın zam
Toplam 12
Yorum
1 GS taraftarı Önemli olan Brumayı takımda tutmak. 2.5 milyon çok fazla değil. Zaten performasını çok daha yükseltirse 20-25 milyon euroya satarız.
- Tolgay Arslan’dan rest
Toplam 21
Yorum
krestic fenere gitmek gibi bir düşünce bi an bile aklından geçiyorsa sat gitsin sat sat sat koy :D
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