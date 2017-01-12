17. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Yarın:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:01
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 37
Yorum
ts61 can bunlarla uyutulmayalım artık
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 37
Yorum
Arslan Beimn haberi görünce yaptığım yorumu Fatih yapmış. Aklın yolu bir. Selametle
- Bruma’ya çılgın zam
Toplam 7
Yorum
Mert 4. yılında top oynamaya başlayan bir adama bu ücret çok fazla. Şuan avrupadan hiçbir kulüp brumaya bu maaşı vermez !
17. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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