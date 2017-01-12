 17. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    17. hafta hakemleri belli oldu

    17. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    14 Ocak Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

    16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

    19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

    15 Ocak Pazar:

    13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

    16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

    19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

    16 Ocak Pazartesi:

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:01
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