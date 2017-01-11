 Yönetim isterse Paşa’da kalırım – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yönetim isterse Paşa’da kalırım

    Yönetim isterse Paşa’da kalırım
    Kasımpaşa'nın Hamburg'dan kiralık futbolcusu , "Sezon sonu Kasımpaşa oturalım, konuşalım derse burada kalmak isterim ama şu an bir teklif yok" dedi. Batuhan tek düşüncesinin, Kasımpaşa forması altında başarılı olmak olduğunu kaydederek, "Ligde kalacağız" dedi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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