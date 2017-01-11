Varela Kayseri’ye

Sarı-kırmızılı takım, Porto’nun başarılı forvetini listesine aldı.

Süper Lig'de ilk devrede topladığı 12 puanla hayal kırıklığı yaşayan ve ikinci yarı öncesinde teknik direktör olarak Sergen Yalçın ile anlaşan Kayserispor transferde düğmeye bastı. Güray Vural'ı transfer eden sarı kırmızılılar, şimdi de Porto'nun tecrübeli kanat forveti Sylvestre Varela'yı takıma kazandırmak istiyor. İki kanatta da oynayabilen, etkili bindirmeleriyle ve asist özelliğiyle ön plâna çıkan 31 yaşındaki oyuncuyla temasların sıklaştığı bildirildi. Varela bu sezon 4 maça çıktı ama gol atamadı.



KAYSERİ'DEN BORÇ AÇIKLAMASI

Kayserispor'un, 31 Ocak'a kadar 10-12 milyon lira civarındaki borcunu ödediği takdirde kadrosuna kattığı yeni futbolculara lisans çıkartma hakkı elde edeceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "47 milyon liralık dava dosyalarından 10-12 milyon liralık bölümünün 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da engel kalmayacaktır. Kayserispor bu sorunu çözecektir" denildi.