Varela Kayseri’ye
Sarı-kırmızılı takım, Porto’nun başarılı forvetini listesine aldı.
KAYSERİ'DEN BORÇ AÇIKLAMASI
Kayserispor'un, 31 Ocak'a kadar 10-12 milyon lira civarındaki borcunu ödediği takdirde kadrosuna kattığı yeni futbolculara lisans çıkartma hakkı elde edeceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "47 milyon liralık dava dosyalarından 10-12 milyon liralık bölümünün 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da engel kalmayacaktır. Kayserispor bu sorunu çözecektir" denildi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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