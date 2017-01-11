 Timsah Jovic'in peşinde – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Timsah Jovic'in peşinde

    Timsah Jovic'in peşinde

    ’un Polonya ekibi Wisla Krakow’da forma giyen Sloven sağ bek ile görüştüğü ve pazarlık yaptığı öğrenildi.

    'un Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile görüştüğü öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda Başkan Ali Ay; Stancu, Kouassi ve Onur Atasoy transferlerinde sona geldiklerini açıklamıştı. Yeşil-beyazlılarda, dün de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir süredir Polonya ekiplerinden Wisla Krakow forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Boban Jovic'i izleyen scout ekipleri, teknik heyete olumlu rapor sundu. Oyuncunun kulübü ile temasa geçen Bursasporlu idarecilerin bu transferi de cuma gününe kadar netleştirmek istedikleri öğrenildi. Slovenyalı oyuncu, daha önce Nk Aluminij ve Nk Olimpija takımlarının formasını da giydi. 2015 yılından beri Wisla Krakow'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek, 3 kez de Slovenya Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Öte yandan Bursaspor yönetimi, Gençlerbirliği'nin 600 bin dolar bonservis bedeli biçtiği Stancu transferini değerlendiriyor. Yönetim bugün Stancu hakkında kararını verecek.

    İKİNCİ ADAY JOHANSSON
    Bursaspor'un ikinci sağ bek adayı ise Hollanda'nın AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki İsveçli Mattias Johansson. Başkan Ali Ay, Jovic ve Johansson'un şartlarının değerlendirildiğini ve ikisinden birini seçeceklerini belirtti.1.74 boyundaki Johansson, 3 kez İsveç Milli Takımı'nda oynarken, AZ Alkmaar formasıyla bu sezon Hollanda Ligi Eredivisie'de 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah Jovic'in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.