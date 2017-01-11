Timsah Jovic'in peşinde
Bursaspor’un Polonya ekibi Wisla Krakow’da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile görüştüğü ve pazarlık yaptığı öğrenildi.
İKİNCİ ADAY JOHANSSON
Bursaspor'un ikinci sağ bek adayı ise Hollanda'nın AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki İsveçli Mattias Johansson. Başkan Ali Ay, Jovic ve Johansson'un şartlarının değerlendirildiğini ve ikisinden birini seçeceklerini belirtti.1.74 boyundaki Johansson, 3 kez İsveç Milli Takımı'nda oynarken, AZ Alkmaar formasıyla bu sezon Hollanda Ligi Eredivisie'de 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
- Podolski’yi ikna ederiz
Toplam 17
Yorum
Aslan ALIM SATIM ISI ADNAN POLATLA,ÜNAL AYSALIN ISIYDI BUNLAR ALICISI OLAN ADAMIDA SATAMAZLAR GELMEK ISTIYEN KALITELI TOPCUYUDA ALAMAZLAR BU YÖNETIM TOPLUCA ISTIFA ETMELI
- Ahmet Çalık'ta flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
VAY GS VAY 250 BIN EU. YA POAK ALDIGI OYUNCUYU' 3.5 MILYON EU. YA GS KAZIKLIYOLAR, TABI OZBEKLERDE ASLAN PAYI ALMISLARDIR KENDILERINE, CAVCAV BU ISLERE GELMEZYA BU SATIS DA OLMAZ.
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Toplam 39
Yorum
adalet bu takımda adalet istiyorsan ilk selçuğu kovucaksın aldığı para kamyon dolusu yana geri beyefendi korner bile kunlanmaya tenezür etmiyor sözde kaptan 3 sene önce nasıldı şimdi nasıl
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