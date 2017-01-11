Terim'den "süre hakemi" önerisi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçlarda "süre hakemi" kullanımı ve hakemlere yönelik detaylı analiz yapacak departman kurulması teklifinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakem 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri'ne video konferans yoluyla katılan Terim, ilk yarıda oynanan maçlardan çeşitli görüntüler eşliğinde yeni önerilerini sundu.
Sunumunun ana amacının sahadaki oyun kalitesini ve süresini arttırmak olduğunu belirten Terim, oyun dışı sürenin içerisinde yer alan kriterlerin zaman kaybettirdiğini ve ilave süreyle yerine konulamadığını söyledi.
Fatih Terim, bu büyük sıkıntıyı kısa vadede çözmenin en akılcı yolunun maçlarda görevlendirilecek süre hakeminden geçtiğini ifade etti.
Süre hakeminin, oyunun daha akıcı hale gelmesinde kritik rol oynayacağını belirten Terim, böylece topun oyunda kalma süresinin artacağını ve ilk etapta Süper Lig'de başlayabilecek bu uygulamanın diğer Avrupa ülkelerine de örnek olabileceğini vurguladı.
Türkiye Futbol Direktörü Terim, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemler için teknoloji ve profesyonel yazılımlardan faydalanacak bir analiz departmanı kurmasının gerekliliğini anlattı.
Terim sunumunu, gündemde olan video yardımcı hakem sistemini desteklediğini belirterek tamamladı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:51
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
x-ray Son dönemlerde oldukça formsuzdu ama kumaşı iyi bir kanat oyuncusu.Küllerinden doğabilir.Sonuçta Mehmet Ekici ile takas yapıldıysa çok makul sayılır zira Mehmet'in 5 aylık süresi vardı ve sonunda bedelsiz gidecekti.Her iki takımımıza da hayırlı olsun.
- Obradovic'e büyük onur
Toplam 8
Yorum
memet ergin obradovicin yanında devede tırnak kalır galatasaraylı cajhiller ergin kimmiş
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ERAY Bu transferin bu haliyle olmasını istemem. Üstüne para falan almayacaksak sonra pişman oluruz. Ekici daha genç, Olcay 29. Yönetim uyuma.
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