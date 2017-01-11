Karabükspor’a yararlı olacağım

Sezon başında kadro dışı kaldığı Kardemir Karabükspor'da affedilen ve devre arası çalışmalarına katılan İshak Doğan, zor bir süreç geçirdiğini ve kırmızı-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi. İshak, "İkinci yarıda Karabükspor'un hedeflerine katkı vereceğim" şeklinde konuştu.