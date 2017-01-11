 Karabükspor’a yararlı olacağım – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Karabükspor’a yararlı olacağım

    Karabükspor’a yararlı olacağım
    Sezon başında kadro dışı kaldığı Kardemir Karabükspor'da affedilen ve devre arası çalışmalarına katılan İshak Doğan, zor bir süreç geçirdiğini ve kırmızı-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi. İshak, "İkinci yarıda Karabükspor'un hedeflerine katkı vereceğim" şeklinde konuştu.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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