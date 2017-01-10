U16’ya iki Timsah
U 16 Milli Takımı'nın 16-21 Ocak tarihleri arasında Kuşadası'nda oynayacağı 2017 Mercedes- Benz Ege Kupası aday kadrosuna Bursa'dan Abdülkadir Çelik ile forvet Semih Yıldız çağrıldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iki oyuncunun performanslarını takip ettiklerini ifade etti.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
U16’ya iki Timsah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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