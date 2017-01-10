U16’ya iki Timsah

U 16 Milli Takımı'nın 16-21 Ocak tarihleri arasında Kuşadası'nda oynayacağı 2017 Mercedes- Benz Ege Kupası aday kadrosuna Bursa'dan Abdülkadir Çelik ile forvet Semih Yıldız çağrıldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iki oyuncunun performanslarını takip ettiklerini ifade etti.