 U16’ya iki Timsah – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    U16’ya iki Timsah

    U16’ya iki Timsah
    U 16 Milli Takımı'nın 16-21 Ocak tarihleri arasında Kuşadası'nda oynayacağı 2017 Mercedes- Benz Ege Kupası aday kadrosuna Bursa'dan Abdülkadir Çelik ile forvet Semih Yıldız çağrıldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iki oyuncunun performanslarını takip ettiklerini ifade etti.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:05
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