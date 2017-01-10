Tarihin en kötüsü
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maç sonunda 11 puan toplayabilen Gaziantepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Kırmız-siyahlılar 16. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken 1992-93 sezonunda 15 puan toplamıştı. Gaziantep ayrıca Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 15 maçı galip bitiremedi. Son 15 deplasman maçında beş beraberlik 10 yenilgi aldı, düşüş yaşadı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Tarihin en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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