 Tarihin en kötüsü – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Tarihin en kötüsü

    Tarihin en kötüsü
    Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maç sonunda 11 puan toplayabilen tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Kırmız-siyahlılar 16. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken 1992-93 sezonunda 15 puan toplamıştı. Gaziantep ayrıca Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 15 maçı galip bitiremedi. Son 15 deplasman maçında beş beraberlik 10 yenilgi aldı, düşüş yaşadı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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