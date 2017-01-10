 Sistem iyi işliyor – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sistem iyi işliyor

    Sistem iyi işliyor
    'in başarılı futbolcusu , "Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor. Konuşmak için daha çok erken ancak çok güzel bir konumdayız. Bunu korumak istiyoruz. Lig sonunda göreceğiz" dedi. Öztorun, ikinci yarıda ilk on maçın kendileri için belirleyeci olacağını da ifade etti.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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