Nakoulma Çin yolcusu
Kayserispor yönetiminin geri dönmesi için çağrı yaptığı Nakoulma, Türkiye'ye gelmeyeceğini Çin'e transfer olacağını kulübe bildirdi. Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a durumu iletti. Yalçın ise Beşiktaş'tan Veli Kavlak ve Kerim Frei'nin transferi için uğraşıyor. Genç hocanın bugün Veli ile özel bir görüşme yapacak.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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