 Nakoulma Çin yolcusu – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Çin yolcusu

    Nakoulma Çin yolcusu
    yönetiminin geri dönmesi için çağrı yaptığı , Türkiye'ye gelmeyeceğini Çin'e transfer olacağını kulübe bildirdi. Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a durumu iletti. Yalçın ise Beşiktaş'tan Veli Kavlak ve Kerim Frei'nin transferi için uğraşıyor. Genç hocanın bugün Veli ile özel bir görüşme yapacak.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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