 Muhammed ve Sefa Antep’te – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Muhammed ve Sefa Antep’te

    Muhammed ve Sefa Antep’te

    Trabzonlu iki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer ettiler.

    Süper Lig ekiplerinden , 'dan 'dan sonra 'i de bedelsiz olarak kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Muhammet Demir'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Muhammed ise yaptığı açıklamada, "Eski kulübüme döndüğüm için mutluyum. Burayı çok iyi tanıyorum. Elimden gelini yapıp Gaziantep'i eski parlak günlerine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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