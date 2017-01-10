Muhammed ve Sefa Antep’te
Trabzonlu iki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer ettiler.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'dan sonra Muhammet Demir'i de bedelsiz olarak kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Muhammet Demir'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Muhammed ise yaptığı açıklamada, "Eski kulübüme döndüğüm için mutluyum. Burayı çok iyi tanıyorum. Elimden gelini yapıp Gaziantep'i eski parlak günlerine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Muhammed ve Sefa Antep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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