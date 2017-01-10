Kouassi geliyor

Başkan Ali Ay, Çin'de Shanghai forması giyen kanat oyuncusunu transfer edeceklerini söyledi.

Bursaspor, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyen Fildişili kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi transfer ediyor. Side kampında bulunan Başkan Ali Ay, Afrikalı forvet ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.Başkan Ay, "Bu oyuncunun transferi bitmek üzere" dedi. Sol, sağ kanat ve santrafor olarak oynayabilen 22 yaşındaki forvet, Çin Süper Ligi'nde 45 maçta; 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Daha önce Hırvat kulübü Hajduk Split'te 73 maça çıkan Kouassi, 17 gol ve 12 asist üretti.



ÇİN'DEN TRANSFER

Geçtiğimiz günlerde 60 milyon euro bonservis bedeliyle Chealsea'den Brezilyalı futbolcu Oscar'ı transfer eden Çin ekibi Shanghai SIPG'in yabancı sınırlamasından dolayı Fildişili kanat oyuncusu Kouassi ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Bursaspor'un, bir süredir takip ettiği siyahi forvetin transferini en kısa sürede bitirip, Bursa'ya getirmeyi amaçlıyor.



BATALLA KORKUTTU

Hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Bursaspor'da, kaptan Pablo Martin Batalla'nın genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile çarpışarak yaşadığı sakatlık korkuttu. Batalla'nın yüzü kan içinde kaldı. İki oyuncu da antrenmanı yarıda bıraktı.



?STANCU DA YOLDA

Bursaspor, G.Birliği'nden Stancu'yu da renklerine bağlıyor. Başkan Ali Ay, Fotomaç'ın 8 Ocak Pazar günü yazdığı Bogdan Stancu haberini doğruladı. Başkan Ay, G.Birliği'nde forma giyen 30 yaşındaki Rumen forvet ve kulübü ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı Bu sezon 10 maçta 2 gol atan ve 6 sezondur Türkiye'de (Orduspor, G.Saray) oynayan Stancu, hem santrafor, hem de sol kanatta görev yapabiliyor.



SOLA ONUR 'U ALDIK

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısı için iddialı olduklarını, transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve Ankaragücü'nde forma giyen genç Onur Atasayar ile de anlaştıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Ankaragücü'nden Onur Atasayar'ı da kadromuza kattık. O da genç bir oyuncu, ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyoruz. Sol kanatta oynuyor ve oldukça etkili. Bursaspor formasıyla daha da ileri gidecektir" dedi. Takımdaki genç Kubilay'ın performansından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok ümitliyiz onunla ilgili. Alması gereken çok yol var. Gol bölgelerindeki yaptığı koşular, fiziksel özellikleri, tam bir forvet oyuncusu. Ekstra çalışmaları ne kadar önemserse, önümüzdeki yıllarda milli takıma kadar gidebilecek bir oyuncu. Ertuğrul ve Mert de aynı şekilde" dedi.





SERKAN YETİŞMİŞOĞLU