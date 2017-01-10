 Karabük’te Rybka şoku – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Karabük’te Rybka şoku

    Karabük’te Rybka şoku
    Karabükspor ikinci yarı için hazırlıklarını büyük bir disiplin içinde sürdürürken, Alanyaspor müsabakasında sakatlanan yeni transfer kaleci 'nın en az iki ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Başkan Feridun Tankut ise "Akhisar maçına kadar ön tarafa bir oyuncu trans fer edeceğiz" şeklinde konuştu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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