Karabük’te Rybka şoku
Karabükspor ikinci yarı için hazırlıklarını büyük bir disiplin içinde sürdürürken, Alanyaspor müsabakasında sakatlanan yeni transfer kaleci Oleksandr Rybka'nın en az iki ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Başkan Feridun Tankut ise "Akhisar maçına kadar ön tarafa bir oyuncu trans fer edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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