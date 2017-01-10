Hedef yine Avrupa
Konya’nın hocası Kocaman, 2. devre gaza basacaklarını söyledi.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ligin ilk yarısında zaman zaman bocaladıklarını ancak ikinci yarıda atağa geçeceklerini belirtti. Deneyimli hoca şöyle konuştu: "İlk yarıdaki ortalama 1,4 puanı, 1,7'lere çıkarmalıyız. Bunu yapabilirsek ilk 5'in içinde yer alırız. Tekrar Avrupa'ya gidecek kapıları aralayabilmek, en büyük hedefimiz olarak gözüküyor." Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın zorluğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Kupa kazanmak, 5-6 yıl öncesine oranla bizim çapımızdaki takımlar için zorlaştırıldı. Avrupa için, lige göre yolu daha fazla uzaklaştırıyor."
BAŞAKŞEHİR BAŞARABİLİR
Kocaman, ilk yarıda müthiş bir Başakşehir izlediklerini belirterek, "Eğer fizik olarak düşmezlerse şampiyonluk gelebilir" dedi.
BAŞAKŞEHİR BAŞARABİLİR
Kocaman, ilk yarıda müthiş bir Başakşehir izlediklerini belirterek, "Eğer fizik olarak düşmezlerse şampiyonluk gelebilir" dedi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Hedef yine Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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