 Hedef yine Avrupa – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Hedef yine Avrupa

    Hedef yine Avrupa

    Konya’nın hocası Kocaman, 2. devre gaza basacaklarını söyledi.

    Teknik Direktörü ligin ilk yarısında zaman zaman bocaladıklarını ancak ikinci yarıda atağa geçeceklerini belirtti. Deneyimli hoca şöyle konuştu: "İlk yarıdaki ortalama 1,4 puanı, 1,7'lere çıkarmalıyız. Bunu yapabilirsek ilk 5'in içinde yer alırız. Tekrar Avrupa'ya gidecek kapıları aralayabilmek, en büyük hedefimiz olarak gözüküyor." Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın zorluğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Kupa kazanmak, 5-6 yıl öncesine oranla bizim çapımızdaki takımlar için zorlaştırıldı. Avrupa için, lige göre yolu daha fazla uzaklaştırıyor."

    BAŞAKŞEHİR BAŞARABİLİR
    Kocaman, ilk yarıda müthiş bir Başakşehir izlediklerini belirterek, "Eğer fizik olarak düşmezlerse şampiyonluk gelebilir" dedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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