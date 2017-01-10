 Eto'o'nun karşısında olmak istemem – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Eto'o'nun karşısında olmak istemem

    Eto'o'nun karşısında olmak istemem
    'un 34 yaşındaki Sloven kalecisi , gibi büyük bir futbolcuya sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Fornezzi, "Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir golcü. Onun karşısında kalede olmak istemezdim" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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