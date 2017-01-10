Eto'o'nun karşısında olmak istemem
Antalyaspor'un 34 yaşındaki Sloven kalecisi Saso Fornezzi, Samuel Eto'o gibi büyük bir futbolcuya sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Fornezzi, "Eto'o her takımın sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Yakaladığı 10 pozisyonun 8'ini gole çeviren büyük bir golcü. Onun karşısında kalede olmak istemezdim" diye konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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