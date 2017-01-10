 Deplasman kralı... – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Deplasman kralı...

    Deplasman kralı...
    bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Lider konumda bulunan Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 14 gol atıp sadece 3 gol yedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 18 puanla dış sahada en başarılı takım oldu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasman kralı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.