Deplasman kralı...
Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Lider konumda bulunan Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 14 gol atıp sadece 3 gol yedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 18 puanla dış sahada en başarılı takım oldu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Deplasman kralı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.