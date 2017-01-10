Alex beni çok etkiledi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta sahasında görev yapan Recep Niyaz, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde idol olarak gördüğü Alex de Souza'nın takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi. Recep, "Alex'in bu kadar üst seviyede futbol oynayıp, bu kadar egosuz olması şaşırtıcıydı. beni futboluyla ve kişiliğiyle çok etkiledi. hep onu örnek alıyorum" dedi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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