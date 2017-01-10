 Alex beni çok etkiledi – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Alex beni çok etkiledi

    Alex beni çok etkiledi
    Süper Lig ekiplerinden 'un orta sahasında görev yapan , Fenerbahçe'de oynadığı dönemde idol olarak gördüğü 'nın takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi. Recep, "Alex'in bu kadar üst seviyede futbol oynayıp, bu kadar egosuz olması şaşırtıcıydı. beni futboluyla ve kişiliğiyle çok etkiledi. hep onu örnek alıyorum" dedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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