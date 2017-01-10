 Alanya bereketi! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Alanya bereketi!

    Alanya bereketi!
    bu sezon Süper Lig'de maçlarında en çok gol olan takım oldu. Hüseyin Kalpar yönetimindeki takım 22 gol atıp kalesinde 31 gol gördü ve maç başına 3.31 gol ortalamasına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor ayrıca Süper Lig'de 26 golle ligin en çok gol yiyen dört takımı arasında bulunuyor.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya bereketi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.