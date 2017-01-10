Alanya bereketi!
Aytemiz Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de maçlarında en çok gol olan takım oldu. Hüseyin Kalpar yönetimindeki takım 22 gol atıp kalesinde 31 gol gördü ve maç başına 3.31 gol ortalamasına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor ayrıca Süper Lig'de 26 golle ligin en çok gol yiyen dört takımı arasında bulunuyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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