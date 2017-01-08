 Stancu'ya Timsah kancası – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Stancu'ya Timsah kancası

    Stancu'ya Timsah kancası

    Gol sorununu çözmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, ’nin Rumen golcüsü Stancu’ya talip oldu, Yönetim 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak amacında.

    Devre arasında hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Bursaspor, kadrosunu Türkiye'den bir golcüyle takviye etmeyi amaçlıyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Gençlerbirliği'nde fazla oynama şansı bulamayan 'ya talip oldu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, forvette Deniz Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş'a alternatif olarak, 30 yaşına giren Rumen forvetin alınmasını istediği öğrenildi. Bu sezon 10 maçta forma giyen ve 2 gol atan Stancu, santrfor mevkiinin yanı sıra sol açıkta da oynayabiliyor. 6 senedir Türkiye'de top koşturan tecrübeli forvetin de, Başkent ekibinde, Ümit Özat kendisini oynatmadığı için Timsah'ın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Stancu daha önce Türkiye'de Orduspor ve Galatasaray formaları da giymişti. Çek golcü Necid'i satmayı planlayan Bursaspor yönetimi, Gençlerbirliği'nde yılda 700 bin Euro kazanan ve sözleşmesi 2018'de bitecek olan Stancu'yu kiralama yöntemiyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Yeşilbeyazlı yönetim, transferde ayrıca sağ bek, orta saha ve sol bek almayı amaçlıyor.

    STANCU KİRALANACAK
    Forvet hattını güçlendirmek isteyen Bursaspor, gözünü 'nin golcüsü Boğdan Stancu'ya çevirdi. Yeşil-beyazlılar 2018'e kadar bonservisi olan futbolcuyu kiralık olarak alacak.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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