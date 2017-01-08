 Sergen’den Frei bombası – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sergen’den Frei bombası

    Sergen’den Frei bombası
    'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerim Frei'yi istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün genel menajeri Ali Reşat Çağan'ın da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiklerini doğruladı. Bu gelişme üzerine Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Kerim Frei ile ilgili "Ben 'ın ne oynadığını nasıl bir oyuncu olduğunu çözemedim halı saha oyuncusu gibi geliyor. Ne olduğunu çözemedim. Halı sahada 6'ya 6 maç oynasak oynatırım" dediği sözler akıllara geldi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sergen’den Frei bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle