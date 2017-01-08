 ‘Kalitemiz ortada’ – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ‘Kalitemiz ortada’

    G.Birliği Teknik Direktörü ikinci yarıda hedeflerinin ilk altı takım içinde olmak olduğunu söyledi.

    , "İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik çizilmiş. Ancak bu takımın kalitesi ortada. İkinci yarıda hedefimiz en yüksek puanı toplamak ve ilk 6 içine girmektir. Oyuncularıma güveniyorum" diye iddialı konuştu.

    SERDAR GÜRLEDİ!
    G.Birliği takımı bu sezon Süper Lig'de 17 gol atarken gole en çok katkı yapan isim oldu. 1991 doğumlu oyuncu geride kalan 16 haftada da forma giyerken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Serdar Gürler geçen sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece bir gol atmıştı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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