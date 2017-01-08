 ''Fethi abinin heykeli dikilmeli'' – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ''Fethi abinin heykeli dikilmeli''

    ''Fethi abinin heykeli dikilmeli''
    'dan 'a kiralık olarak transfer olan , Trabzonspor'da oynadığı dönemde hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı karttan sonra bir anda kahramana dönüştürülmesini, heykelinin dikilmesini ve bir sokağa adının verilmesine değinerek, "Benim değil, Fethi abi gibi şehitlerin heykeli dikilmeli" yorumunda bulundu. Salih, "Artık tüm gücümü Antalyaspor için kullanacağım" şeklinde konuştu.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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