 Adanaspor ‘duble’ yaptı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘duble’ yaptı

    Adanaspor ‘duble’ yaptı

    Güney ekibi Coritiba’da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu ’ya 2.5 ve Kamerunlu kaleci Charles İtandje’a 1.5 yıllık sözleşme imzalatarak renklerine bağladı.

    'dan transfer atağı... Turuncu-beyazlılar, Vinicius Santos Silva ve Charles Itandje'ı kadrosuna kattı. Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen, son olarak Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinicius Santos Silva ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Itandje de Adanaspor'da... Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor forması giyen deneyimli kaleci Charles Itandje da Adanaspor ile el sıkıştı. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Charles Itandje ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. 2013-2014 yılında ilk Süper Lig deneyimini Konyaspor ile yaşayan başarılı kaleci, Dünya Kupası'nın ardından Yunanistan'ın PAOK takımına transfer oldu. Daha sonra Çaykur Rizespor ve son olarak Gaziantepspor formalarını giydi.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor ‘duble’ yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle