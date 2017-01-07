Uğur: Hedef Avrupa

Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Uğur Çiftçi, gelecek hedefleri için, "Hedefim her zaman en yukarısı. Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Basamakları yavaş yavaş çıktığımı düşünüyorum. İlk hedefim Avrupa" dedi. Uğur, Süper Lig'de ikinci yarıda çok daha başarılı olacaklarını da sözlerine ekledi.