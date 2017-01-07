Uğur: Hedef Avrupa
Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Uğur Çiftçi, gelecek hedefleri için, "Hedefim her zaman en yukarısı. Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Basamakları yavaş yavaş çıktığımı düşünüyorum. İlk hedefim Avrupa" dedi. Uğur, Süper Lig'de ikinci yarıda çok daha başarılı olacaklarını da sözlerine ekledi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
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Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
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hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
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erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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