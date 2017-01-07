Osmanlı’nın gururu Numan Çürüksu
Osmanlıspor'un kaptanı Numan Çürüksu, bu sezon takımının lig ve Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.
Tüm kulvarlarda oynanan 31 maçın 28 tanesinde toplam 2520 dakika sahada kalan 1984 doğumlu savunma oyuncusu toplamda 3 gol atmayı başardı. Numan bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev almadı. Numan Çürüksu, 28 maçla aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon en çok forma giyen oyuncu durumunda bulunuyor.
AKÇAY UMUT DAĞITTI
Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek'e gelen Osmanlıspor, günün ilk antrenmanında dayanıklılık ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirterek, "Amacımız her maçı kazanmak olacak. Antalya'da lige hazır hale geleceğiz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi.
AKÇAY UMUT DAĞITTI
Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek'e gelen Osmanlıspor, günün ilk antrenmanında dayanıklılık ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirterek, "Amacımız her maçı kazanmak olacak. Antalya'da lige hazır hale geleceğiz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
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hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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