 Osmanlı’nın gururu Numan Çürüksu – Fotomaç – 07 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı’nın gururu

    Osmanlı’nın gururu Numan Çürüksu

    'un kaptanı , bu sezon takımının lig ve Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.

    Tüm kulvarlarda oynanan 31 maçın 28 tanesinde toplam 2520 dakika sahada kalan 1984 doğumlu savunma oyuncusu toplamda 3 gol atmayı başardı. Numan bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev almadı. , 28 maçla aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon en çok forma giyen oyuncu durumunda bulunuyor.

    AKÇAY UMUT DAĞITTI
    Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek'e gelen , günün ilk antrenmanında dayanıklılık ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirterek, "Amacımız her maçı kazanmak olacak. Antalya'da lige hazır hale geleceğiz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı’nın gururu Numan Çürüksu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.