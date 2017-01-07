Landel’e güveniyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği'nden alınan Landel'in takıma ikinci yarıda katkı vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Süper Lig'i tanıyan çok iyi bir isim. Fizik olarak güçlü. Alanya'nın eksiğini kapatacak" diye konuştu.