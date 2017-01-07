 Landel’e güveniyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’e güveniyor

    Landel’e güveniyor
    Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği'nden alınan Landel'in takıma ikinci yarıda katkı vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Süper Lig'i tanıyan çok iyi bir isim. Fizik olarak güçlü. Alanya'nın eksiğini kapatacak" diye konuştu.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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