 Eduardo Karabük’te – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Eduardo Karabük’te

    Eduardo Karabük’te
    Süper Lig ekiplerinden Karabükspor Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki transferini bitiriyor. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut oyuncuyla ve kulübüyle el sıkıştı. Tankut, "Orta sahamıza dinamizm getirecek çok etkili bir isimle anlaştık. Şehre gelerek imzayı atacak. İkinci yarıda hakemlerden adil yönetim bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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