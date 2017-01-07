Deniz farkı...
Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maç sonunda rakiplerine 14 gol attı. Kayserispor'un gole en çok katkı veren oyuncusu Deniz Türüç oldu. 1993 doğumlu oyuncu 4 gol atarken arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Deniz Türüç iki fririk bir de penaltı golü atmayı başardı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
Deniz farkı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.