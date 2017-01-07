 Deniz farkı... – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Deniz farkı...

    Deniz farkı...
    Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maç sonunda rakiplerine 14 gol attı. Kayserispor'un gole en çok katkı veren oyuncusu oldu. 1993 doğumlu oyuncu 4 gol atarken arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Deniz Türüç iki fririk bir de penaltı golü atmayı başardı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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