 Sandro Ranieri Antalyaspor'da! – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Sandro Ranieri Antalyaspor'da!

    Güney ekibi, Queens Park Rangers forması giyen ile her konuda anlaştı.

    , Osmanlıspor'un da transfer etmek için uğraş verdiği Sandro Ranieri'yi kadrosuna kattı. Queens Park Rangers forması giyen Sandro için Antalyaspor bonservis ücreti ödemeyecek. 27 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu menajerleri Leigh Cramer ve Tumucin Dervish ile İngiltere'den yola çıktı. Öğleden sonra Antalya'ya inecek olan Sandro sağlık kotrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarının bütün takımlar için zor geçeceğini belirterek, "Ben göreve gelmeden önce ilk yarı fikstür avantajı vardı. Şimdi fikstür dezavantajı var. Çok dikkatli olacağız" dedi.

    ÇALIMBAY GELDİ ANTALYA COŞTU
    Antalyaspor, Rıza Çalımbay döneminde sahasında beş lig maçı oynadı. Antalyaspor bu maçların dört tanesini kazanırken (son dört maç) sadece bir beraberlik aldı ve 13 puan topladı. Rıza Çalımbay geçen sezon Kasımpaşa takımının başında görev yapmıştı. Sezonu 50 puanla 7. sırada bitiren Kasımpaşa takımı 15.haftayı da 26 puanla 6.sırada geçmişti. Bu sezonu da Kasımpaşa ile açan Rıza Çalımbay ilk üç hafta sonunda bir puan almış ve takımdan ayrılmıştı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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