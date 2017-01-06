''Kalplerimiz yan yana, bayrağımız bir''
Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor'un, başkan, teknik heyet ve futbolcuları, antrenman öncesinde saha ortasında bir araya gelerek, Türk bayrağı ile yaşanan terör olayları karşısında birlik mesajı verdi.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ve aynı otelde kalan takımlar, akşam antrenmanları öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanarak, basın mensuplarının karşısına çıktı. Terör saldırılarına karşı birlik ve beraberlik vurgulandı.
ORMAN: "KALPLERİMİZ YAN YANA, BAYRAĞIMIZ BİR"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Osmanlıspor ve Antalyaspor başkanları ile yedikleri öğle yemeğinde bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.
Orman, terör saldırıları ile Türk toplumunun moralsiz bir hale getirilmek istendiğini vurgulayarak, "Antrenman sahalarımız yan yana, kalplerimiz yan yana, bayrağımız bir. Yapalım dedik ve yaptık. Çok da güzel oldu. Bu ülke cennet gibi, biz de burada yaşamaktan çok mutluyuz. Bu kadar güzel bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. El birliği ile bir spor adamı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. İnsanların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Spor da bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Osmanlıspor'un UEFA'da aldığı sonuçlar ülkemiz için o kadar önem arz ediyor ki. Hep beraber elimizden geldiğince ülkemiz için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.
GÖKÇEK: "BU MİLLET, BU BAYRAK BİZİM"
Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek de ülkemizde yapılmak istenenlere karşısında, sporun barış ve güzellik için en güzel araç olduğunu dile getirdi.
Gökçek, gerçekleştirilen organizasyonla ufak da olsa bir mesaj vermek istediklerinin altını çizerek, "Biz aslında hep böyleyiz, dostuz, kardeşiz. Biz güzel mesajlar vermeye devam edeceğiz. Bu millet, bu bayrak bizim. Yaptıkları karşısında alacakları tek cevap, birlik, beraberlik mesajı olacaktır. Bugün vatandaşımıza moral verebilmek için böyle ufak bir organizasyon yaptık." ifadelerini kullandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:54
- Mehmet Ekici Fener'de
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Yorum
KADİR MEHMETİ ALACAĞINIZA; ETOO YU ALSANIZA... SANKİ MESSİ. YAZIK BU KULÜBÜN PARALARINA...
- Mehmet Ekici Fener'de
Toplam 38
Yorum
FB li Murat A. Sevilla’dan Luciano Dario Vietto (93 d.lu) , Celtic’den Moussa Dembele, West Bromwich’den Saido Berahino (93 d.lu), Shakhtar D.ten Taison (89 d.lu), Husovarna’dan Peter Gwargis ve Stuttgart II’den Marvin Wanitzek (93 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve/veya genç olan futbolculardan iki veya üçü ile Hansa Roctoch’tan Robin Krolikowski (99 d.lu), A.Salzburg’dan Leon Marojevic (99 d.lu) ve Werder Bremen (U19)’den Pele Hoppe (99 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve genç olan futbolculardan iki veya üçünü transfer edelim, Karavayev ve Lens’in de borservisini alalım ne olur. Hadi Aziz ve Ali YILDIRIM Başkan, Ali KOÇ Başkan ve…… başkanlarım. Emeğim boşa gitmesin…..
- Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi
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Yorum
Sneijder_W Bana diyorlar ki: ''Senin febe sayfasında ne işin var.'' Ben Bağdat Caddesine GSStore açmış bir kulübün taraftarıyım. Kadıköy Boğasını yağlı boyayla sarı-kırmızıya boyayan renktaşlarım da oldu ama ben o kadarını tasvip etmiyorum. Ben sadece gelirim medeni şekilde buraya kendi görüşümü yazar giderim. Kimseyle de muhatap olmak arzusu içerisinde değilim. Çünkü arada fark var yani davul bile dengi dengine. Önce 4. yıldızı takın sonra bana mesaj yazın ki cevap vereyim. O zamana kadar size cevap yok.
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