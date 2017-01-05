 Sıra maestroda – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Sıra maestroda

    Sıra maestroda

    Fransa’da Lorient’ten 26 yaşındaki Fildişili sol açık Fofana’yla anlaşan , hem savunma hem hücumda etkili bir orta sahanın da peşinde.

    Konyaspor ilk transferini Fransa'dan gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Fransa'da Lorient forması giyen Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanatla her konuda anlaşan Konyaspor, birkaç gün içinde şehre gelecek oyuncuyla resmi sözleşmeye imza atacak. Konya'nın ikinci transferini de orta saha pozisyonuna yapması bekleniyor. Konyaspor Başkanı transfer hakkında yaptığı açıklamada ikinci bir takviyenin yapılabileceğini ancak bu konuda aceleci olmadıklarını kaydederken, "Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunma hem de hücumda görev alabilecek bir orta saha oyuncusu alabiliriz" bilgisini verdi.

    LİDERLER KONYA'YA
    Tribün liderleri Konya'da buluşacak. Başkan Ahmet Şan, Süper Lig ve mümkün olursa TFF 1. Lig tribün liderlerinin bir araya getirilmesi için proje hazırladıklarını, tribünlerdeki anlamsız husumetlere son verilmesi için "1. Tribün Liderleri Buluşması"na ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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