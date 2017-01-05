Şimdi gol zamanı
Lider Başakşehir meşaleyi yaktı, 1 Aralık 2016’dan itibaren futbolculara ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapmaya başladı. Şimdi gözler diğer Süper Lig takımlarına çevrildi. Yıllık 350 milyon euro ödeyen 4 büyükler ve diğerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarsa TL, dövize karşı golünü atacak, Türk ekonomisine katkı sağlayacak.
Araştırmada Fenerbahçe'nin 70, Galatasaray'ın 60, Beşiktaş'ın 50 ve Trabzonspor'un 25 milyon euro yıllık ödemesi olduğu belirtilirken, diğer kulüplerle bu rakamın toplam 350 milyon euro'ya ulaştığı açıklandı. Bu paraların yarısının ödendiği, yarısının da ödeme sonrası dövize dönüştüğü varsayılan araştırmada geriye kalan 87.5 milyon euro'luk kısmın TL olarak ödenmesinin mümkün olduğu belirtildi. Başakşehir'in yaktığı meşalenin diğerlerine sıçraması halinde TL'nin yabancı para birimlerine karşı futbolla daha güçlü durabileceği de rakamlarla ortaya çıktı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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