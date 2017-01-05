Sergen Yalçın Kayseri'de
19 Ocak’taki kongresi öncesi başkanlığa getirilmesinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın’la anlaştı.
Kulüpten, "Kulübümüz Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" açıklaması yapıldı. Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Sivasspor'u çalıştıran başarılı teknik adamla yarın Antalya kampında sözleşme imzalanacak. Başkan adayı Erol Bedir, genel kurulda resmen göreve başlayıncaya kadar öncelikle iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.
BAMBAŞKA BİR KAYSERİ EROL
Bedir, "Sergen Yalçın ve ekibi bizi kırmadı. Cuma günü (yarın) yeni teknik direktörümüzle Antalya'da mukavele yapacağız ve dış transfere yoğunlaşacağız. Şu anda, kulüplerinden boşa çıkan oyuncularla görüşüyoruz. Ayrıca üç büyük kulübün başkanlarıyla temasa geçerek, oyuncu kiralama konusunda temasa geçtik. Sergen de transfer listesindeki oyuncularla kendisi bire bir konuşuyor. İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor Süper Lig'de mücadele edecek" diye iddialı konuştu.
AHMET YILDIZ GÖREVİ BIRAKTI
Olağanüstü genel kurulda tek başkan adayı olan Erol Bedir yönetimi, görevi üstlenecek. İlk kongrede aday çıkmadığı için son anda futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız liste oluşturarak kulübün yeni başkanı olmuştu. Yıldız, daha görev dağılımı yapmadan görevi bırakmaya hazırlanıyor.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
Sergen Yalçın Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.