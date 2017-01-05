 Sergen Yalçın Kayseri'de – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Kayseri'de

    Sergen Yalçın Kayseri'de

    19 Ocak’taki kongresi öncesi başkanlığa getirilmesinde mutabık kalınan Erol Bedir, ’la anlaştı.

    'da teknik direktörlüğe getirildi. Sarı-kırmızılılar'ın 19 Ocak Perşembe günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, oyuncuların tümüne ödemelerini yaptıktan sonra İstanbul'da bulunan Sergen Yalçın ile bir görüşme yaparak anlaşmaya vardı. Yalçın'ın yardımcıları bu görüşmenin ardından Antalya Belek'teki Kayserispor kampına katılarak antrenmanları başlattı.

    Kulüpten, "Kulübümüz Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" açıklaması yapıldı. Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Sivasspor'u çalıştıran başarılı teknik adamla yarın Antalya kampında sözleşme imzalanacak. Başkan adayı Erol Bedir, genel kurulda resmen göreve başlayıncaya kadar öncelikle iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

    BAMBAŞKA BİR KAYSERİ EROL
    Bedir, "Sergen Yalçın ve ekibi bizi kırmadı. Cuma günü (yarın) yeni teknik direktörümüzle Antalya'da mukavele yapacağız ve dış transfere yoğunlaşacağız. Şu anda, kulüplerinden boşa çıkan oyuncularla görüşüyoruz. Ayrıca üç büyük kulübün başkanlarıyla temasa geçerek, oyuncu kiralama konusunda temasa geçtik. Sergen de transfer listesindeki oyuncularla kendisi bire bir konuşuyor. İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor Süper Lig'de mücadele edecek" diye iddialı konuştu.

    AHMET YILDIZ GÖREVİ BIRAKTI
    Olağanüstü genel kurulda tek başkan adayı olan Erol Bedir yönetimi, görevi üstlenecek. İlk kongrede aday çıkmadığı için son anda futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız liste oluşturarak kulübün yeni başkanı olmuştu. Yıldız, daha görev dağılımı yapmadan görevi bırakmaya hazırlanıyor.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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