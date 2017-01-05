 İngiltere’den Osmanlı’ya – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    İngiltere’den Osmanlı’ya

    İngiltere’den Osmanlı’ya
    Avrupa'da ses getiren için İngiltere'den transfer iddiası geldi. İngiliz basını mor-sarılılar'ın Championship ekiplerinden forması giyen Brezilyalı orta saha 'yla ilgilendiğini öne sürdü. Başkent ekibinin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle istediği ifade edildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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