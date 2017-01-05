 Egemen Başakşehir’de – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Egemen Başakşehir’de

    Egemen Başakşehir’de
    Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider bitiren M.Başakşehir, İsviçre 2. Lig takımlarından Wil 1900'de forma giyen Bursa, Trabzon ve Fenerbahçeli eski stoper ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk transferini G.Birliği'nden İrfan Can Kahveci'yi alarak gerçekleştiren turunculacivertliler sosyal medya hesabından 34 yaşındaki futbolcunun Başakşehir formalı fotoğrafını paylaştı. Yönetici Mustafa Saral, "Hocamızın ve bizim istediğimiz bir oyuncuydu, kulübümüze faydalı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:15
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