 Bursaspor’a Necid müjdesi – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ’a Necid müjdesi

    Bursaspor’a Necid müjdesi
    'da Tomas Necid'e talip çıktı. Talibi çıkması durumunda satılması gündemdeki 27 yaşındaki golcüyle eski kulübü PEC Zwolle ilgileniyor. Zwolle teknik direktörü Ron Jans, 17 maçta 13 gol atabilen takımına Necid'in transferinin iyi olabileceğini açıkladı. Yeşilbeyazlılar'da bu sezon 11 maçta 2 gol atan sözleşmesi 2019'da bitecek Necid, 2014-15'te Zwolle forması giydi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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