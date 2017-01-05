Amalfitano uçurur

A.Alanyaspor, G.Birliği’nden ayrılan orta saha Gineli Michel Landel’le 2.5 yıllık imza attı. Fransa’dan Dijon takımının Fransız sağ kanadı Romain Amalfitano’yla da temas kurdu.

Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmek isteyen, sezon başında yaptığı transferlerle isminden sıklıkla bahsettiren Aytemiz Alanyaspor devre arası transferine de hızlı girdi. Turucu-yeşilliler ilk olarak Gençlerbirliği'nden ayrılan, orta saha Guy-Michel Landel'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Gineli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Akdeniz ekibinin ses getirecek bir başka transfer için de kolları sıvadığı kaydedildi. Alanyaspor'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen 27 yaşındaki sağ açık oyuncusu Romain Amalfitano'yu gözüne kestirdiği öğrenildi. Turuncu-yeşilli kurmayların, tecrübeli futbolcuyla dirsek temasında olduğu belirtildi.



JOKER OLUR

Amalfitano ile görüşmelere başlayan turuncu- yeşilli yönetiminin, birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. 27 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Fransa Ligue 1'de Dijon formasıyla 12 karşılaşmada 1 gol attı. Gerçek mevkii sağ açık olan Amalfitano, aynı zamanda ortada ve sol kanat pozisyonlarında da oynayabilme özelliğine sahip olduğundan 'joker' görevini rahatlıkla üstlenebiliyor.