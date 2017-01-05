Akhisar’da 4. transfer Adu

Transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Akhisar Belediyespor; Galatasaray'dan Olcan Adın, Gaziantepspor'lu Daniel Larsson ve Çin Süper Ligi'nde Henan Jianye'de forma giyen Miral Samardzic'ten sonra İsveç'te Malmö'den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu'yu da 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 18 maçta 1 gol atabildi.