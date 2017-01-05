 Akhisar’da 4. transfer Adu – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Akhisar’da 4. transfer Adu

    Akhisar’da 4. transfer Adu
    Transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Akhisar Belediyespor; Galatasaray'dan Olcan Adın, Gaziantepspor'lu Daniel Larsson ve Çin Süper Ligi'nde Henan Jianye'de forma giyen Miral Samardzic'ten sonra İsveç'te Malmö'den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu'yu da 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 18 maçta 1 gol atabildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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