Sergen sesleri
Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Kayserispor'da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Erol Bedir, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sergen Yalçın'ın ön plana çıktığı öğrenildi. Diğer adaylar ise Ertuğrul Sağlam ve Samet Aybaba.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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