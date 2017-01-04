 Rıza Çalımbay’ın isyanı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    ’ın isyanı

    Rıza Çalımbay’ın isyanı
    Teknik Direktörü , transferin gözdesi 'nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyleyip isyan bayrağını çekti. Çalımbay, Belek kampında yaptığı açıklamada, "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Gitmek istiyorsa, yönetim de 'tamam' diyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor" diye yönetime seslendi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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