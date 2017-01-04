Chebake’de sona doğru
Bursa, Serdar Kurtuluş’un yerine 27 yaşındaki Issam Chebake’de mutlu sona yakın. Faslı futbolcu, yeşil-beyazlılar’ın sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Bursaspor sağ beke aradığı isim Fransa'da buldu. Timsah, bir süredir görüşme halinde olduğu Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Issam Chebake transferinde sona geldi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki sağ bekin transferini birkaç gün içinde noktalamak isteyen yönetimin, Issam Chebake'nin ardından 3 oyuncu daha alacağı öğrenildi.
ALTERNATİF PERULU CORZO
Yeşil-beyazlılar'da oynamaya sıcak bakan Chebake'nin de Bursaspor'un sosyal medya hesaplarını takibe aldığı belirtildi. Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan, Faslı sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Chebake'de herhangi bir pürüz çıkması durumunda alternatifi de hazır tutuluyor. Peru'da Universidad San Martin'de forma giyen Peru Milli Takımı'nın da oyuncusu 27 yaşındaki Aldo Corzo, yönetimden haber bekliyor.
ALTERNATİF PERULU CORZO
Yeşil-beyazlılar'da oynamaya sıcak bakan Chebake'nin de Bursaspor'un sosyal medya hesaplarını takibe aldığı belirtildi. Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan, Faslı sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Chebake'de herhangi bir pürüz çıkması durumunda alternatifi de hazır tutuluyor. Peru'da Universidad San Martin'de forma giyen Peru Milli Takımı'nın da oyuncusu 27 yaşındaki Aldo Corzo, yönetimden haber bekliyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
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Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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