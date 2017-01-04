Bitnel’den özür diledi!
Antalya G.Saray'dan Salih Dursun'la kiralık olarak satın alma opsiyonlu 3.5 yıllık imza attı. Dursun imza töreninde geçen sezon G.Saray-Trabzon maçını katleden hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili olarak Bitnel ve bütün hakemlerden özür dilediğini söyledi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Bitnel’den özür diledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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