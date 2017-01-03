 Türkiye benim gizli aşkım – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Türkiye benim gizli aşkım

    Türkiye benim gizli aşkım
    'de ilk devreyi lider kapatan 'de sağ kanat için gündeme gelen ilk isim bir dönem forması giyen oldu. Tecrübeli Alman oyuncu, Süper Lig'i yakından takip ettiğini ifade ederek, "Türkiye benim gizli aşkım. Teknik direktör Abdullah Avcı mükemmel bir hoca. Eğer şartlar oluşursa yeniden Süper Lig'e dönebilirim" dedi. Bayer Leverkusen'den ayrılcağı kesinleşen sağ bek oyuncunun ocak ayında tüm tekliferi değerlendireceği bildirdi. Türkiye'ye gelme oranı ise yüksek olarak değerlendiriliyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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