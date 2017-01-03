 Samardzic Akhisar’da – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Samardzic Akhisar’da

    Samardzic Akhisar’da
    Transferin hızlı takımı 'dan bir imza daha... Ege temsilcisi, Henan Jianye'den 29 yaşındaki stoper Miral Samardzic'i renklerine bağladı. Tecrübeli savunmacıyla son yılı opsiyonlu 3.5 sezonluk anlaşmanın altına inza atıldı. Akhisar Olcan Adın ve Daniel Larsson'u kadrosuna katmıştı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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