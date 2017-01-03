Sağ şeride Chebake
Sakatlanan Serdar Kurtuluş’un yerine oyuncu arayan Bursaspor, Fransa 2. Ligi’nde Le Havre takımında görev yapan Issam Chebake ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
CHEBAKE OLMAZSA CORZO
Başkan Ali Ay oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek, "Hamza hocamızın istediği ve takip ettiği bir oyuncu. Resmi imza için transfer sezonunun başlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan Chebake transferi olmazsa Bursaspor Perulu sağ bek Aldo Corzo'yu renklerine katacak.
LE HAVRE'DE BAŞARILI OLDU
Fransa 2. liginde Le Havre takımında görev yapan Issam Chebake ile büyük ölçüde anlaşıldı. Fas asıllı Fransız futbolcu, Le Havre takımında 84 karşılaşmada görev yaparken 2 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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