 İshak’a son şans – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    İshak’a son şans

    İshak’a son şans
    Karabük sezon başında Trabzon'dan geri aldığı ve kamp sürecinde kadro dışı bırakılan İshak Doğan'a af çıkardı. Asbaşkan Tolga Gül, İshak'ın Antalya Belek'teki devre arası kampa katılacağını belirterek, "Ona bir şans daha veriyoruz" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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