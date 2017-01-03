İshak’a son şans

Karabük sezon başında Trabzon'dan geri aldığı ve kamp sürecinde kadro dışı bırakılan İshak Doğan'a af çıkardı. Asbaşkan Tolga Gül, İshak'ın Antalya Belek'teki devre arası kampa katılacağını belirterek, "Ona bir şans daha veriyoruz" dedi.