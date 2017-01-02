Zeminlere eleştiri...
Akhisar'ın teknik direktörü Tolunay Kafkas, Süper Lig'de saha zeminlerinin iyi olmadığını belirterek, "Kim ne kadar iyi takım kurarsa kursun, bu sahalarda çok iyi futbol beklenmez. Sahalar kötü" diye konuştu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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