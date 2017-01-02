Timsah’a Perulu
Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo, Bursaspor’a önerildi.
Bursaspor'da transfer çalışmaları ısınıyor. Başkan Ali Ay ile bir araya gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, transferi masaya yatırdı. Öncelik olarak sağ bek mevkiine isim arayışlarına başlayan Timsah'ta, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Başkan Ay'ın oyuncu hakkında daha fazla bilgi istediği ve transferin her an bitebileceği ifade ediliyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Timsah’a Perulu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.