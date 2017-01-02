 Timsah’a Perulu – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Timsah’a Perulu

    Timsah’a Perulu

    Adı daha önce ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek , ’a önerildi.

    'da transfer çalışmaları ısınıyor. Başkan Ali Ay ile bir araya gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, transferi masaya yatırdı. Öncelik olarak sağ bek mevkiine isim arayışlarına başlayan Timsah'ta, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Başkan Ay'ın oyuncu hakkında daha fazla bilgi istediği ve transferin her an bitebileceği ifade ediliyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’a Perulu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.