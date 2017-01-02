Sağlam’ı getireceğim
İş adamı Saffet Külahçı, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanlığına adaylığını açıkladı. Külahçı şöyle konuştu: "Şehrin ileri gelenlerinden destek aldım. İlk olarak teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getireceğim. Hedefimiz ligde kalmak olacak. Gelecek sene ise daha güçlü olacağız."
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:39
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